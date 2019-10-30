Ярославль, 30 октября, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Власти Ярославля отказались от расторжения договора аренды площади Волкова с застройщиком по финансовым соображениям. Такой вывод можно сделать из ответа МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» на запрос в пресс-службу мэрии корреспондента ИА REGNUM.

Площадь Волкова в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года агентство обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договора и взыскания долгов по аренде площади Волкова, переданной под застройку еще в 2007 году. В сентябре суд утвердил мировое соглашение, по которому арендатор признает долг, а мэрия отказывается от требований по расторжению договора. Как следует из ответа агентства, главным в судебном иске было вовсе не расторжение, а пополнение бюджета.

«Основной задачей МКУ является функция по администрированию платежей в форме арендной платы. В связи с наличием задолженности по договору аренды, МКУ обратилось в судебные органы со стандартным для данной ситуации заявлением. В рамках судебного разбирательства, отношения между арендодателем и арендатором по оплате задолженности по договору аренды, а также пени урегулированы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».

А мэр города Владимир Волков на вопрос о предполагаемом строительстве на площади Волкова ответил уклончиво. Вопрос на заседании муниципалитета Ярославля 30 октября задала депутат Наталия Бобрякова.

«Что касается застройки на площади Волкова, то у меня никакой информации нет, никаких обращений в мэрию не поступало, эта информация проходит только в СМИ, сказать нечего», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

При этом Владимир Волков никак не обозначил свою позицию по вопросу, который волнует общественность Ярославля. Пока же площадь находится в аренде как минимум до 2021 года с целевым назначением «для строительства многофункционального культурно-развлекательного и торгового комплекса». Расторгать договор ни мэрия, ни арендатор не планируют.