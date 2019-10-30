Москва, 30 октября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. В Москве начали бесплатно противосудорожные препараты для тяжелобольных детей, сообщает официальный сайт Минздрава России.

Медикаменты, закупленные ранее и ввезенные Московским эндокринным заводом, выдают родителям детей, нуждающихся в незарегистрированных в России психоактивных препаратах. Указано, что речь идёт препаратах с действующим веществом клобазам, известного под наименованием «Фризиум».

Ранее министерство разослало в регионы рекомендации по выдаче незарегистрированных лекарств, отмечается в информации. Кроме того, на сайте Минздрава размещена памятка для родителей детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах.