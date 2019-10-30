Челябинск, 30 октября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В Челябинской области ночью и утром 31 октября ожидается сильнейший снегопад. Ожидаются мокрый снег с дождём, гололёд, установится временный снежный покров, сообщает областное управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Возможны порывы ветра до 18 м/с., а также метели. Кроме того, в МЧС не исключают налипания снега на провода, что может повлечь аварии на электросетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске к снегопаду мобилизуют людские ресурсы и технику. Такое поручение подчинённым дала врип мэра Наталья Котова.