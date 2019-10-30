Москва, 30 октября, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России сформирует к январю 2020 года на территории Крымского полуострова и в Калининградской области две новые авиационные дивизии, сообщает 30 октября газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.

Dmitriy Pichugin Бе-12

В Крыму будет возрождена 2-я гвардейская морская Севастопольская авиационная дивизия им. Н.А. Токарева, расформированная в 1996 году.

В её состав войдут 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк, вооружённый фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30СМ, и 318-й смешанный авиаполк, укомплектованный военно-транспортными Ан-26, противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12, корабельными противолодочными вертолетами Ка-27 и транспортно-боевыми вертолётами Ка-29.

В Калининградской области создаётся 132-я смешанная авиационная дивизия, в состав которой входят 4-й гвардейский морской штурмовой авиаполк, вооружённый бомбардировщиками Су-24 и истребителями Су-30СМ, 689-й гвардейский истребительный авиаполк, укомплектованный истребителями Су-27СМ и Су-35С, 396-я отдельная корабельная противолодочная вертолетная, 125-я отдельная вертолетная и 398-я отдельная транспортная эскадрильи.

Структуры управления новых авиадивизий будут оснащены современными автоматизированными системами управления и связи, соединяющими все подразделения дивизий в единую сеть. Кроме того, штабы авиадивизий будут иметь прямую связь с Национальным центром управления обороной Российской Федерации.