Киев, 30 октября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Представители украинской радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только останутся в Золотом, но и увеличат численность добровольцев в демилитаризированной зоне. Об этом 30 октября в Золотом-1 заявил на брифинге руководитель киевской ячейки Сергей Тамарин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Инициатива «Последний блокпост» остается неизменной… Мы будем тут оставаться, количество людей будет только расти. Кроме того, мы планируем создать здесь экспертные мобильные группы, которые будут посещать все пункты разведения войск, а их, кажется, 35… Мы не можем доверять данным ООС и ОБСЕ», — сказал Тамарин, полагая, что войска противника продолжают нарушать режим тишины в Золотом-4.

При этом он заявил, что члены «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы имеют право носить оружие и применять его.

«Мы уверены, что рано или поздно на эти земли будет посягать Россия. Опять будут атаки, опять будут входить вражеские ДРГ. Будут попытки дестабилизировать ситуацию путем более точечных, локальных конфликтов… На законных условиях мы имеем право при себе иметь оружие и использовать его исключительно по украинскому законодательству, если есть угроза жизни и здоровью граждан Украины», — считает Тамарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября штаб операции Объединенных сил проинформировал, что с 28 октября в районе проведения ООС приказом командующего Объединенными силами введен режим безопасности «желтый». Для лиц, не привлеченных к операции Объединенных сил установлены следующие ограничения: выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, въезд (выезд) в район проведения операции; хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, военнослужащие, работники правоохранительных органов наделяются специальными полномочиями, в частности имеют право «применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил». При этом они имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать их для установления личности, и прочее.