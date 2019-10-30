Радикалы Авакова обещают остаться в Золотом после разведения войск
Киев, 30 октября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Представители украинской радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только останутся в Золотом, но и увеличат численность добровольцев в демилитаризированной зоне. Об этом 30 октября в Золотом-1 заявил на брифинге руководитель киевской ячейки Сергей Тамарин.
При этом он заявил, что члены «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы имеют право носить оружие и применять его.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября штаб операции Объединенных сил проинформировал, что с 28 октября в районе проведения ООС приказом командующего Объединенными силами введен режим безопасности «желтый». Для лиц, не привлеченных к операции Объединенных сил установлены следующие ограничения: выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, въезд (выезд) в район проведения операции; хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия.
Кроме того, военнослужащие, работники правоохранительных органов наделяются специальными полномочиями, в частности имеют право «применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил». При этом они имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать их для установления личности, и прочее.