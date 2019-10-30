Украинские радикалы: «Зеленский платит большую цену за встречу с Путиным»
Киев, 30 октября, 2019, 18:44 — ИА Регнум.
«Украина платит огромную цену за возможность провести встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 30 октября в Золотом-1 заявил на брифинге руководитель киевской ячейки радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Тамарин.
Он сообщил, что в настоящее время разведение войск происходит в Катериновке (Донбасс).
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября штаб операции объединенных сил заявил о начале зеркального разведения сил в районе Золотого-4.
В начале месяца в Золотое вошли вооруженные представители «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (до 30 человек), которые выступили против разведения войск. В сентябре стороны развели войска в Станице Луганской. После этого там не фиксировали обстрелы и нарушения режима прекращения огня.