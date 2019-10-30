Киев, 30 октября, 2019, 18:44 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

«Украина платит огромную цену за возможность провести встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 30 октября в Золотом-1 заявил на брифинге руководитель киевской ячейки радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Тамарин.

«Сейчас страна платит огромную цену, чтобы Зеленский мог встретиться с Путиным, где у нас нет никаких перспектив к решению. Но сейчас без давления, без переговоров идёт сдача украинских интересов, сдача украинских земель, которые потом будет очень трудно возвращать. Как всегда за их возвращение будет заплачена очень высокая цена», — прогнозирует Тамарин.

Он сообщил, что в настоящее время разведение войск происходит в Катериновке (Донбасс).

«По Золотому мы считаем, что также в ближайшее время начнется разведение, потому что все для этого готовится… Было разведение в 2014 году. Это привело к созданию буферной зоны в Широкино (мариупольское направление). После этого в январе 2015 года был обстрелян жилой квартал Мариуполя из «Градов». Потом власти решили, что нужно забирать обратно те территории… Уже была практика создания буферной зоны и разведения войск, но она к миру не привела. Она привела только к увеличению жертв», — сказал Тамарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября штаб операции объединенных сил заявил о начале зеркального разведения сил в районе Золотого-4.

В начале месяца в Золотое вошли вооруженные представители «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (до 30 человек), которые выступили против разведения войск. В сентябре стороны развели войска в Станице Луганской. После этого там не фиксировали обстрелы и нарушения режима прекращения огня.