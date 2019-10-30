Киев, 30 октября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Фракция политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде разработала законопроект, принятие которого позволит снизить стоимость голубого топлива для населения более чем в 1,5 раза. Об этом в кулуарах парламента сегодня, 30 октября, журналистам заявил народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Механизм, который заложен в законопроекте, позволяет снизить цену на газ с нынешних 6300−6500 грн за тысячу кубометров до 3800−4000 грн… Мы реально предложили, как снизить нагрузку на население Украины, на граждан, которые оплачивают непомерные, ничем не обоснованные, завышенные жилищно-коммунальные тарифы», — отметил он.

По прогнозу оппозиционного политика, летнее сезонное снижение цен на газ уже позади. Теперь на Украине наступает период роста стоимости энергоносителей, и это может спровоцировать очередной виток повышения коммунальных тарифов, чего оппозиционная политсила намерена не допустить.

«Хочу напомнить, что стоимость и теплоснабжения, и горячего водоснабжения так и не снижалась. При этом долги по коммунальным платежам достигли 52 млрд грн, в то время как в 2013 году они составляли всего 12 млрд грн», — сказал Виктор Медведчук.

По его мнению, голосование по законопроекту «Оппозиционной платформы — За жизнь» о недопущении повышения цен на природный газ станет проверкой для монобольшинства в парламенте и показательным примером того, как в партии «Слуга народа» решают проблемы, больше всего волнующие украинцев.

«Посмотрим на политическую волю украинского парламента… Эта политическая воля в интересах наших людей или она направлена на выполнение указаний МВФ, фонда Сороса и власти, которая находится под внешним управлением США», — констатировал народный депутат.

В этом контексте Медведчук также напомнил, что Киев и Москва контракт на транзит российского газа по территории Украины в ЕС до сих пор не продлили, а действие документа заканчивается 1 января 2020 года. Но при этом законодательная инициатива «Оппозиционной платформы — За жизнь» все-таки позволит снизить стоимость «голубого топлива» для рядовых граждан, а значит, нуждается в поддержке Верховной Рады.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ВР не поддержала предложенный депутатами от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О рынке природного газа» относительно упорядочения ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ». Представители провластной партии «Слуга народа» дали за этот законопроект только 33 голоса.

Это уже далеко не первая инициатива «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая касается тарифов на услуги ЖКХ. Партия также настаивает на списании задолженности населения — соответствующий законопроект № 1106−1 уже разработан и зарегистрирован в Верховной раде. Кроме того, в парламент уже внесен законопроект № 2126, который позволит обеспечить установление прозрачных и справедливых коммунальных тарифов. Согласно предложенной стратегии, цена газа для населения не должна превышать 3800−4000 грн. Одной из составляющих снижения цены на топливо являются прямые поставки российского газа (без посредников, без фирм-прокладок, без коррупционных схем). Также предлагается отменить НДС на газ, который идет на нужды населения, и плату за недра, ведь они, в соответствии со статьей 13 Конституции Украины, являются «объектами права собственности Украинского народа».