Москва, 31 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. За всю работу Госдумы в октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин выделил как самый важный закон — инициативу о праве членов ЖСК на компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам.

Duma.gov.ru Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

«Наиболее важным могу назвать закон, в соответствии с которым члены ЖСК получат компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам. Поправки уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Отметим, что размер компенсаци при этом должен достигать рыночной стоимости жилья, которое граждане не получили.

Читайте также: Обманутые дольщики — члены ЖСК получили право на компенсацию

Напомним, что в октябре Госдума приняла постановление о проверке действий страховщиков в области строительства. Документ направлен в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД, Центробанк, а также в Счетную палату, Минфин и Ростехнадзор.

Читайте также: Генпрокуратура, СК, МВД и ЦБ проверят страховщиков и связанные с ними банки

Кроме того, Володин отметил работу комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

А самыми активными депутатами в октябре по версии Володина стали Андрей Исаев («Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Сергей Иванов (фракция ЛДПР), и Федот Тумусов («Справедливая Россия»).