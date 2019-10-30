Псков, 30 октября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Псковской области после урагана, пронесшегося над регионом 27 октября, остаются без электричества более 50 населённых пунктов.

Павел Редин ИА Красная Весна ЛЭП

«В воскресенье ветер был очень сильный. Настолько, что Плюсса была обесточена полностью. Скорость достигала 30 метров в секунду», — заявил сегодня, 30 октября, в эфире программы «Эхо Москвы в Пскове» вице-губернатор региона Василий Осипов.

Он отметил, что справиться с последствиями стихии не удалось до сих пор — работы по подключению к электроснабжению более 50 населённых пунктов продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган оставил без света около 600 населённых пунктов в нескольких районах Псковской области. Самые серьёзные последствия от прохождения штормового фронта наблюдались в Псковском, Плюсском, Струго-Красненском, Островском и Печорском районах, в также в областном центре — городе Пскове, где также пострадали два человека.