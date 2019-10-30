Москва, 30 октября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Москва превращается в город, который всё больше не пригоден для жизни. Об этом 30 октября заявил депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы во время обсуждения проекта бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Депутат посетовал, что Москва является единственным регионом в России, у которого нет стратегии развития. По его мнению, необходимо планировать, в каком направлении столице следует двигаться в своём развитии.

«У бюджета нет связи ни с прошлым, ни с будущем. Жизненно необходимо скоординировано развивать Москву и Московскую область, совместный генплан. Маятниковая миграция — это непомерная нагрузка как на общественный транспорт, так и на транспортные сети, 75% населения Московской области работает в Москве, и всё больше жителей Москвы переезжает жить в Московскую область, потому что столица перестаёт быть местом комфортной жизни и все больше превращается в потешный «Новый Когалым» — торжество дурновкусия с его мишурой, пластиковыми сакурами в центре и каменными джунглями на окраинах. Этакая имитация жизни», — заявил Шереметьев.