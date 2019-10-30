Лондон, 30 октября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются на фоне очередного осложнения торговых переговоров США и Китая, 30 октября передает агентство Reuters.

Paul Lowry Добыча нефти

К настоящему моменту нефть Brent упала в цене на 81 цент (1,32%), до $60,78 за баррель. Дневной диапазон марки — от $60,62 до $61,55 за баррель.

Нефть WTI подешевела на 74 цента (1,33%), до $54,80 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $54,69 до $55,73 за баррель.

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