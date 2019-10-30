Киров, 30 октября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Правительство Кировской области на заседании 30 октября одобрило проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Соответствующий документ внесен в законодательное собрание области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, доходы бюджета прогнозируются в размере 58,7 млрд рублей, расходы — 58,2 млрд рублей. Профицит ожидается в размере 500 млн рублей или 0,8% от доходной части.

Уточняется, что законопроект предполагает направить на реализацию мероприятий девяти национальных проектов 8,6 млрд рублей в 2020 году, из которых 6,5 млрд рублей — средства федерального бюджета. В частности, по нацпроекту «Образование» предусмотрено 593,5 млн рублей, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 2,3 млрд рублей, «Демография» — 3,3 млрд рублей, «Здравоохранение» — более 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет 2019 года также планировался профицитным. Доходная часть была утверждена в размере 55,7 млрд рублей, расходная — 55,12 млрд рублей, профицит 580 млн рублей или более 1%.