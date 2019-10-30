Весь мир, 11 мая, 2005, 21:15 — ИА Регнум. Тревога в Вашингтоне отменена так же внезапно, как была объявлена. Об этом сообщили со ссылкой на сотрудников аппарата Белого дома журналисты, находящиеся на территории официальной резиденции президента США. По данными из министерства национальной безопасности США, в закрытое воздушное пространство над центром Вашингтона вторгся небольшой одномоторный самолет. В небо по тревоге были подняты истребители, использовавшие световые сигналы для предупреждения нарушителя. Президента в его резиденции в это время не было, уточняет ИТАР-ТАСС. В Капитолии проводились заседания сената и палаты представителей, шли слушания в комитетах.

Тревога была отменена примерно через 15 минут после ее объявления. Сотрудникам Белого дома и Капитолия разрешили вернуться на рабочие места. Инцидент произошел примерно в пяти километрах к северо-западу от здания Капитолия. "Сессна" вошла в воздушное пространство над Вашингтоном с севера - со стороны штата Мэриленд.