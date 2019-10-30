Вильнюс, 30 октября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Европейская статистическая служба Евростат представила очередной обзор экономик стран ЕС, в котором на этот раз сравнила соотношение зарплат и налогов в каждой конкретной стране ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 октября. По этому показателю Литва заняла 25 место из 28 стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Соотношение налогов и ВВП Литвы составляло в 2018 году 30,5%, средний показатель в ЕС — 40,3%. Самый высокий показатель зафиксирован во Франции (48,4%), Бельгии (47,2%) и Дании (45,9%). По соотношению доходов и налога на имущество Литва также третья с конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве рассуждают о введении налога на недвижимость, если её стоимость выше 100 тыс. евро (в настоящий момент налог считается от имущества стоимостью от 250 тыс. евро), налог на автомобили, собираются обложить налогом имущество банков и страховых компаний, при этом банки уже намекнули, что непредвиденные расходы заложат в свои тарифы, то есть налоги заплатят обычные жители.