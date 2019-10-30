Минск, 30 октября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, с 1 ноября повышаются на 1,3% — такое решение закрепленопостановлением правительства Белоруссии № 727 от 29 октября. Об этом сегодня, 30 октября, проинформировала пресс-служба Совмина Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно постановлению, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $88,3 за 1 т (ранее — $87,2). Пошлина на прямогонный бензин повышена с $47,9 до $48,5 за 1 т.

Ставки на товарные бензины, легкие и средние дистилляты повышены с $26,1 до $26,4 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизтоплива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Напомним, в 2015 году Правительство РФ согласилось зачислять в госбюджет Белоруссии вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты взамен на ратификацию договора о ЕАЭС. Недавно МИД Белоруссии обвинил Россию в обмане при заключении договора, требуя «компенсацию» за изменение Россией своего налогового законодательства.

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