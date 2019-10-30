Киев, 30 октября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. На Украине не удивились и ожидали, что власти Дании дадут разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Об этом сегодня, 30 октября, заявил глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Kmu.gov.ua Андрей Коболев

Напомним, что сегодня Датское энергетическое агентство наконец-то выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском морем.

Коболев заявил, что Киев ожидал этого решения в течение осени 2019 года. Копенгаген хоть и задержал на некоторое время строительство «Северного потока — 2», но остановить это «геополитическое оружие» он все равно не мог.

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — сказал Коболев.

В связи с этим Коболев подчеркнул, что Украине теперь особенно важно как можно быстрее завершить реформу рынка газа и полное внедрение евросоюзного законодательства на Украине.

Также Коболев заявил, что «Нафтогаз» попытается форсировать все арбитражные разбирательства с Газпромом.