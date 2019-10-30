Минск, 30 октября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В ноябреВладимиру Путинуи Александру Лукашенко будут представлены разрабатываемые правительствами документы по объединению Белоруссии и России. Об этом 30 октября в Минске заявил глава белорусского правительстваСергей Румас во время переговоров с председателем Счётной палаты РоссииАлексеем Кудриным.

Government.by Переговоры Сергея Румаса с Алексеем Кудриным

«Работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить позиции, оказывается, не так просто. Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают с белорусской позицией. Поэтому сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось», — констатировал Румас.

Председатель белорусского правительства сообщил: «Мы очень активно сейчас работаем над программой действий по выполнению союзного договора. Мы хотим вдохнуть новые силы в наш договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем, практически, экономическим направлениям».

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Сейчас министерства дорабатывают 31 «дорожную карту», затрагивающую практически все сектора экономики, отметил Румас. Пресс-служба Совмина Белоруссии приводит также мнение Кудрина, который «согласился, что стоит задача вдохнуть новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и союзные соглашения».

«Соответственно, и мы готовы высказать свой взгляд на эти цели. В результате такого анализа, хотим не только выявить какие-то сложности и риски, но и сделать предложения», — сказал Кудрин.