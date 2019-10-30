Москва, 30 октября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пытается продемонстрировать Западу, что он ведёт страну к миру и борется с националистами, считает режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя протесты украинских националистов, недовольных началом разведения войск в районе населённого пункта Золотое.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

«Всё это напоминает мне постановку, не очень хорошо срежиссированную, — сказал Шахназаров. — Нам всё время демонстрируют такое напряжение, атаку на Зеленского, и это должно продемонстрировать в первую очередь Западу, что Зеленский, прилагая усилия по борьбе с национализмом, ведёт страну к миру».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.