Рим, 30 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии поставила под угрозу безопасность всей Европы, заявил 30 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Quirinale.it Луиджи Ди Майо

По его мнению, такую угрозу создаёт возможность освобождения террористов, ранее сидевших под стражей у курдов.

«Эта агрессия Турции дестабилизирует регион и ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всей Европы, так как иностранные боевики, которые там потерпели поражение и оказались в плену у курдов, могут оказаться на свободе. В ряде случаев они уже на свободе, вырвавшись из разрушенных курдских тюрем», — заявил глава МИД Италии, выступая в Сенате.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе турецкой военной операции на северо-востоке Сирии несколько тюрем, в которых содержались террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были разрушены турецкими воздушными и артиллерийскими ударами или остались без охраны.