МИД Италии: турецкая агрессия в Сирии угрожает безопасности Европы
Рим, 30 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии поставила под угрозу безопасность всей Европы, заявил 30 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
По его мнению, такую угрозу создаёт возможность освобождения террористов, ранее сидевших под стражей у курдов.
«Эта агрессия Турции дестабилизирует регион и ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всей Европы, так как иностранные боевики, которые там потерпели поражение и оказались в плену у курдов, могут оказаться на свободе. В ряде случаев они уже на свободе, вырвавшись из разрушенных курдских тюрем», — заявил глава МИД Италии, выступая в Сенате.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе турецкой военной операции на северо-востоке Сирии несколько тюрем, в которых содержались террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были разрушены турецкими воздушными и артиллерийскими ударами или остались без охраны.