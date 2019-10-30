Мехико, 30 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Экономика Мексики выросла на 0,1% в третьем квартале 2019 года, 30 октября передает агентство Reuters.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико. Мексика

Рост оказался ниже по сравнению с третьим кварталом 2018 года, однако, вопреки прогнозам, мексиканская экономика не ушла в рецессию.

Как сообщало ИА REGNUM, второй квартал 2019 года Мексика закончила с «нулевым» экономическим ростом.

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