Сыктывкар, 30 октября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Решение о включении трех районов Коми в состав Арктической зоны РФ может быть принято до 1 декабря текущего года. Об этом на конференции «Управление пространственным развитием Европейского Севера России: социально экономические, политические и исторические аспекты» завила вице-спикер госсовета республики Валентина Жиделева.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика»

Напомним, власти Коми рассчитывают, что в состав Арктической зоны будут включены Усинск, Инта и Усть-Цилемский район.

«Сегодня на уровне правительства Российской Федерации документы по этому вопросу находятся на стадии окончательного согласования. Ожидается, что до 1 декабря будет принято положительное решение», — рассказала Валентина Жиделева.

О расширении Арктической зоны говорил в своем выступлении также республиканский министр инвестиций, промышленности и транспорта Александр Ремига. Он подчеркнул, что правительство региона проделало большую работу по присоединению территорий к Арктической зоне.

«Сейчас этот документ находится на подписи у премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева. Согласования всех федеральных министерств получены. В этом немалая заслуга наших депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации. Они оказали нам существенную помощь и поддержку, хочу их от всей души за это поблагодарить», — отметил министр.

Напомним, с 2020 года предусмотрены преференции для инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне, а также снижение налоговой нагрузки на бизнес, развитие инфраструктуры и социальной сферы.