Киров, 30 октября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В рамках расследования дела о смерти шестилетнего мальчика в результате ДТП, в крови которого был найден алкоголь, провели допрос судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова и его начальника. Оба признали, что ребенок не употреблял алкоголь, сообщает RT.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По словам представителя семьи погибшего, 0,51 промилле алкоголя появилось в крови в результате грубого нарушения процедуры проведения судмедэкспертизы.

«Кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе, так как в морге нет холодильных камер», — пояснила она.

Женщина добавила, что в эксгумации тела ребенка районный суд Кировской области отказал.

Напомним, ранее судмедэксперт утверждал, что никакой ошибки в результатах анализов крови ребенка нет.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — говорил медик.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло страшное ДТП. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Согласно данным, с которыми ознакомились родители погибшего, в крови мальчика якобы находилось 0,51 промилле этилового спирта.

В настоящее время дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России.

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