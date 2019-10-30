Москва, 30 октября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Лилия Вележева устроила скандал на борту самолета, готовящегося к взлету из столичного аэропорта «Шереметьево» в Тель-Авив. Об этом сегодня, 30 октября, сообщают московские СМИ.

Instagram.com/lidiiavelezheva Лидия Вележева

Вылет пассажирского самолета в Тель-Авив задерживался из-за технических причин, но когда неполадка была устранена, вылету воспрепятствовало поведение артистки Вележевой.

Дело в том, что во время подготовки к взлету Вележева отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положение, а после вступила в конфликт с бортпроводниками и начала оскорблять пассажиров.

В итоге Вележеву сняли с рейса при помощи полиции.

Авиакомпания «Аэрофлот», на борту самолета которой и произошел инцидент, намерена добиваться максимально жестокого наказания для Вележевой с взысканием причиненного вреда авиакомпании.

«Аэрофлот» обещает включить Вележеву в черный список в случае привлечения ее к административной ответственности по соответствующей статье.