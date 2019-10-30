Струнино, Владимирская область, 30 октября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин остался недоволен благоустройством парка Победы в городе Струнино. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба областной администрации.

Kremlin.ru Владимир Сипягин

Парк благоустраивали с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и открыли в августе 2019-го. В парке заасфальтировали дорожки, высадили растения, установили фонари и урны, уложили бордюры.

Всего на благоустройство в Струнино было выделено 5,3 миллиона рублей. Средства пошли не только на парк Победы, но и на обустройство дворов, детских площадок и территорий общего пользования. Однако итог работ в парке не устроил губернатора. В частности, во время визита Сипягина там не работало освещение. Губернатор поручил устранить все недоработки и справить освещение, а контролировать «работу над ошибками» будет региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.