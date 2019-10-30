Нью-Йорк, США, 30 октября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Фондовый рынок США растет на открытии торгов благодаря ожидаемому снижению базовой процентной ставки Федерального резерва, 30 октября передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 39,29 пункта (0,15%), до 27 110,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,85 пункта (0,09%), до 3039,74 пункта, индекс Nasdaq вырос на 7,42 пункта (0,09%), до 8284,28 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября фондовый рынок США завершил торги в «красной зоне», несмотря на то, что в ходе торгов индекс S&P установил новый рекорд.

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