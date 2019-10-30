Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Городские депутаты раскритиковали проект петербургского бюджета на 2020 год, написанный Смольным, но большинством голосов приняли его, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание СПб

Согласно документу, доходы в следующем году составят 664,7 млрд рублей, расходы — 701,4 млрд рублей, дефицит — 36,7 млрд рублей. Он может увеличиться на этапе второго чтения — губернатор Александр Беглов поручил комитету финансов подготовить поправку как минимум на 1 млрд рублей на содержание дорог.

Проект предполагает рост тарифов на общественный транспорт, называется вероятное повышение на 5 рублей, однако среди депутатов ходят слухи о более радикальных мерах.

«Если мы принимаем бюджет в этом виде, мы вынуждены будем либо смотреть, как на 10−15 рублей повысят плату за проезд, или будет сокращен объем перевозок», — сказал депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Он выступил категорически против такого решения.

«На вопрос, откуда взять деньги, отвечаю просто: перестать кормить полицию, перестать кормить ЗСД и перестать рассказывать сказки о якобы неизменяемом кабальном соглашении», — добавил он, имея в виду, что ежегодно в качестве «недополученной прибыли» петербургские налогоплательщики выделяют миллиарды рублей концессионеру Западного скоростного диаметра.

Депутат от КПРФ Ольга Ходунова выразила недовольство и ростом платы за капитальный ремонт до 7−8 рублей за квадратный метр, продолжением роста тарифов на тепло, воду, электричество.

«Расходы горожан неминуемо растут, и совсем не на 4%, как нам говорит статистика», — заявила Ходунова. По ее словам, «данный бюджет усугубляет негативную тенденцию снижения уровня жизни граждан».

Так, вложения на развитие метрополитена сократятся с 18−19 млрд до 13 млрд рублей. В Смольном объяснили это тем, что генподрядчик ОАО «Метрострой» больше 13 млрд рублей в год всё равно не способен освоить, и проектов на следующие станции пока нет, так что деньги выделять нет смысла.

Адресная инвестпрограмма, по мнению Ходуновой, тоже провально не исполняется: несколько лет она держится на уровне 89−90 млрд рублей в год, и если прибавить к ним еще 10 млрд, то Петербург выйдет на уровень 2012 года.

«Семилетку мы с вами топчемся на одном месте», — сказала Ходунова. Такими темпами город не сможет ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой, ведь уже сейчас Петербургу нужны 181 детсад, 98 школ и 35 поликлиник. Между тем к октябрю 2019 года, напомним, АИП была исполнена лишь на 43,5%.

«Предложенный проект — это проект обещаний. Проект голодного пайка для горожан, промышленности, образования и науки», — заключила Ольга Ходунова.

За бюджет-2020 в первом чтении проголосовал 41 депутат, шестеро выступили против, двое воздержались.