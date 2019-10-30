Рига, 30 октября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Представители американской исследовательской военной организации Jamestown foundation ответили на вопрос о том, как странам Прибалтики эффективнее защитить себя. Об этом 30 октября пишет NRA.

7th Army Training Command Латвийский солдат

По данным портала, главный совет — вернуть в стране воинский призыв. Эта идея поднимается в обществе регулярно. Сегодня в армии Латвии занят 1% от общего числа населения страны.

Журналисты полагают, что исследование Jamestown foundation является таким «предупреждающим сигналом» для правительства Латвии, пока неофициальным. Автор исследования доктор Ричард Д. Хукерс — советник высшего ранга в администрации президента США, преподаватель военный академии и ветеран нескольких войн.

«Во время войны за независимость в 1919 году маленькая Латвия вооружила армию в 70 000 человек, — сказал эксперт. — Это показывает, что страна может сделать гораздо больше для увеличения своего оборонного потенциала».

По мнению исследователя, самый эффективный способ для Латвии — возвращение к обязательной службе в армии. Маловероятно, что НАТО существенно увеличит свое присутствие в регионе по политическим причинам, считает он.