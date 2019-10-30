Иерусалим, 30 октября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Посольства Израиля по всему миру, в том числе и в России, приостановили свою работу. Об этом сегодня, 30 октября, сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

103 представительства Израиля по всему миру, в том числе и центральный аппарат МИД Израиля, приостановили свою работу. Посольства не отвечают на звонки, не принимают письма, а их здания закрыты.

Причина приостановки работы — забастовка дипломатических работников Израиля.

Все дело в том, что министерство финансов Израиля решило урезать заработные платы дипломатическим работникам страны. Речь идет о статье «представительские расходы». Ранее дипломатические работники Израиля могли тратить эти деньги фактически по своему усмотрению и налогами они не облагались, а теперь Минфин решил требовать от дипломатов отчетность по тратам на представительские расходы и обложить эти средства налогами.

Дипломаты, естественно, не согласны и объявили бессрочную забастовку.