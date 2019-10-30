Ульяновск, 30 октября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. В городской думе Ульяновска предложат коллегам из Законодательного собрания предусмотреть средства в областной казне на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Речь идёт о сумме, превышающей 400 млн рублей. Данную инициативу поддержали на заседании фракции «Единая Россия» в городском парламенте, сообщается на сайте гордумы.

Artem Svetlov Общественный транспорт. Ульяновск

Депутаты подняли вопрос бесплатного проезда в общественном транспорте, предложив распространить такое право не только на детей войны (родившиеся с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года), но и всех пенсионеров Ульяновской области. Глава фракции единороссов в столичной гордуме Игорь Крючков заявил, что в случае принятия такого решения «дополнительная нагрузка, которая ложится на бюджет города и общественный транспорт», превысит 400 млн рублей.

Парламентарии приняли решение обратиться за помощью к первому заместителю Законодательного собрания Ульяновской области, руководителю фракции «Единая Россия» Василию Гвоздеву, чтобы «в областном бюджете были предусмотрены средства на бесплатный проезд данной категории граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября на заседании Законодательного собрания в первом чтении поддержан проект бюджета на 2020 год. Согласно прогнозу, доходы в 2020 году превысят 60,4 млрд рублей, что почти на 8,2 млрд рублей превышает первоначально утвержденный показатель 2019 года. Расходы утверждены с ростом на 4,8% — в размере около 61,3 млрд рублей. Дефицит составит 900 млн рублей.