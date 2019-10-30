Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов обвинил «залетных подрядчиков» в грабеже города на адресной инвестиционной программе (АИП). Осветить эту тему ему пришлось после вопроса депутата Заксобрания от КПРФ Ольги Ходуновой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Беглов

Ходунова на пленарном заседании 30 октября назвала провальными результаты исполнения АИП по текущему году, в результате чего не были построены нужные детские сады, школы и другие социальные объекты.

«Не кажется ли вам, что у каждого недостроенного объекта должны быть фамилия, имя, отчество и заключение о понесенной ответственности?» — поинтересовалась депутат.

«Я согласен по поводу ответственности за выполнение АИП, отвечают органы исполнительной власти, есть конкретные фамилии и имена», — отреагировал Беглов.

Однако он обратил внимание и на типичных для Петербурга «нерадивых подрядчиков». По словам Беглова, город уже разорвал 20 заключенных контрактов, еще несколько планирует разорвать до конца 2019 года.

«Я с вами полностью согласен: безобразие, когда, условно говоря, «залетные» подрядные организации приезжают, понижают цену, выигрывают тендеры, а потом начинают исчезать. Мы их находим в других регионах, работаем с ними. И будем с ними разбираться, чтобы неповадно было грабить наш город и обманывать наших жителей», — заявил губернатор.

Отметим, к началу октября АИП 2019 года была в целом выполнена лишь на 43,5%.

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