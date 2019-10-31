Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 31 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 31 октября: в Керчи высадился десант. Войска 2-го Украинского фронта освобождают Венгрию.

Керченско-Эльтигенская десантная операция — одна из наиболее крупных десантных операций Великой Отечественной войны, в результате которой были оттянуты с перекопского направления значительные силы противника. Советские войска сорвали планы гитлеровцев нанести контрудар по наступающим войскам 4-го Украинского фронта.