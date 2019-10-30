Запудривание мозгов: депутат Госдумы о планах реинтеграции Донбасса и Крыма
Симферополь, 30 октября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Опуститься на землю и согласиться с тем, что Крым — часть Российской Федерации, рекомендовал президенту Украины депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»). Об этом он заявил, комментируя заявление Владимира Зеленского о разработке стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Андрей Козенко отметил, что идея о «реинтеграции Крыма и Донбасса» — из разряда фантастики. По его мнению, высказывание украинского президента на фоне планов НАТО провести учения на границе с Крымом выглядит как «запудривание мозгов».
Для того, чтобы действительно что-то изменить в сложившейся ситуации, уверен Козенко, украинским властям стоит исполнять уже имеющиеся договорённости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением «стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма».
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