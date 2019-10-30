Варшава, 30 октября, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Во вторник, 29 октября Пентагон сообщил о подробностях соглашения с компанией Lockheed Martin, в соответствии с которым цена истребителей пятого поколения для иностранных покупателей будет снижена на 12,7% к 2022 году. Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на Reuters, это может привлечь к нему новых заказчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Базовая версия F-35 будет стоить 82,4 млн долларов в 2020 году, 79,17 млн долларов в 2021 году и 77,9 млн долларов в 2022 году. Старая цена, в зависимости от условий контракта и версии самолета, составляла от 90 до 122 млн долларов.

По словам директора Lockheed Martin, потенциальными покупателями F-35 являются государства, уже эксплуатирующие истребители F-16. В числе таких государств Польша.

Как сообщает газета Washington Post, в настоящее время компания Lockheed Martin решает проблемы, связанные с выходом Турции из программы производства F-35. Турция была исключена из программы производства самолёта в связи с тем, что отказалась разорвать контракт с Россией на закупку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом некоторые важные части и агрегаты F-35 производились именно в Турции.

Американские вооружённые силы планируют закупить 478 самолётов данного типа на сумму 34 млрд долларов. В списке клиентов также Великобритания, Австралия, Италия, Норвегия, Голландия, Израиль, Япония и Южная Корея. Польша планирует приобрести 32 самолёта данного типа.