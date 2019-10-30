Москва, 30 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выполняет свою работу качественно и эффективно, несмотря на всю ее сложность, отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, руководитель отделения неотложной хирургии и травматологии Научного центра здоровья детей РАМН, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль.

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова

«Я хочу преклониться перед Анной Юрьевной, уполномоченным по правам ребенка, вы бываете в сложнейших ситуациях. И я вижу, как эффективно и четко она работает. Например, случай с девочкой из Ингушетии, сейчас благодаря Анне Юрьевне ребенок обрел свою родную маму, которая имеет все юридические основы быть с дочкой, а это, учитывая те настроения и традиции, которые есть в народе, не так просто. Или работа по выпадению детей из окон — сколько мы не говорили и не писали руководству страны, наиболее эффективно в этом направлении работала Анна Юрьевна. И сегодня она ставит очень важный вопрос, связанный с приближением зимы и возможными травмами», — цитирует слова Леонида Рошаля Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

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