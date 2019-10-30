Уфа, 30 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Муниципального служащего в Башкирии уволили за совершение коррупционного преступления. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2016 году управляющая делами Кандаковского сельского поселения выписала подложную выписку из похозяйственной книги, согласно которой у местного жителя якобы есть право собственности на земельный участок площадью 35 соток, который предназначен для ведения личного подсобного хозяйства.

Отмечается, что на основании этой выписки гражданин смог зарегистрировать право собственности на земельный участок. В результате этих действий Кандаковскому сельскому поселению нанесен ущерб в 100 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Суд признал чиновницу виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тыс рублей.

Отмечается, что в соответствии с российским законодательством совершение чиновником коррупционного преступления является основанием для его увольнения.

Несмотря на это, управляющая делами Кандаковского сельского поселения уволена не была.

Прокуратура района потребовала уволить осужденную с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Требования сотрудников прокуратуры были удовлетворены. Трудовой договор с женщиной был расторгнут.

Отмечается, что по иску прокуратуры суд принял решение о возврате земли муниципалитету.