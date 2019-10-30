«Нафтогаз Украины» должен оценить риск остановки транзита газа — Гончарук
Киев, 30 октября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал «Нафтогаз» протестировать все риски, связанные с возможной остановкой транзита российского газа через территорию Украины, сообщило 30 октября информационное агентство «Укринформ».
Гончаруку ответил заместитель председателя правления компании Сергей Перелома:
Чиновник также напомнил, что в газохранилищах Украины накоплен рекордный объём газа, что позволит при любом варианте развития событий пройти отопительный сезон.
Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования вопроса газового транзита, Украине следует снять с повестки дня судебные претензии к Газпрому.
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