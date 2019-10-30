Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 28 августа, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) предложил БиГ подать заявку на членство в БРИКС из-за проволочек со вступлением в ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум Милорад Додик

«У ЕС есть альтернатива. С учетом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приёма в ЕС, считаю, что БиГ должна подать заявку на членство в БРИКС. Уверен, что (такая заявка — прим. ред.) была бы принята раньше, чем в ЕС», — написал Додик.

Он уточнил, что в ближайшие дни представители структур Республики Сербской пошлют органам БиГ предложение рассмотреть эту инициативу.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Президент Республики Сербской назвал эти переговоры успешными. Он добавил, что в ходе переговоров лидеры обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в отношениях сторон, а также о региональной и глобальной актуальной повестке.

Додик на встрече с Путиным заявил, что Россия, которая упорно требовала получения гарантий безопасности, была в итоге вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине. Путин поблагодарил Республику Сербскую за нейтральную позицию по Украине.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению. Мы благодарны вам за сдержанность», — сказал президент на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

В ходе встречи с Додиком Путин также отметил, что отношения двух стран успешно развиваются.