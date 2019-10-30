Ростов-на-Дону, 30 октября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов, высказывание о России и русском языке которого вызвало большой общественный резонанс, лукавит, когда говорит, что «убогим клоачным» русским языком он называл язык современных российских СМИ и законов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Если дочитать его сообщение на Фейсбуке до конца, то увидишь и «эту страну», и «мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники», и что Россия «порядком одичавшая страна». И в этих высказываниях, к сожалению, ничего удивительного нет. В таком же духе публично высказывался ещё один профессор, правда, из МГИМО — Андрей Зубов», — отметил собеседник агентства

По словам эксперта, удивительна и реакция руководства ВШЭ, ограничившегося словами «он сделал это заявление как частное лицо», и отсутствие какой-либо публичной реакции со стороны преподавателей и студентов этого вуза (интересно, есть ли среди последних члены «Молодой гвардии», а если есть, то почему они молчат), и довольно массовая поддержка Гусейнова пользователями соцсетей.

«Русофобия (а именно этим, на мой взгляд, и является высказывание профессора Гусейнова) в России не преступление и даже не общественно осуждаемые действия. Интересно, чтобы было, если бы господин Гусейнов сделал аналогичное заявление по поводу современного английского языка, работая в Оксфорде. Или по поводу азербайджанского — в Бакинском госуниверситете. Я уже не говорю о последствиях аналогичного высказывания про украинский язык профессором Киево-Могилянской академии или про латышский — профессором Рижского университета», — рассуждает Сергей Смирнов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на своей странице в Facebook Гусейнов написал, что в Москве, где во множестве проживают представители разных народов, «невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

«Потому что империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна. Очень много работы у следующих поколений, которым предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни», — заявил преподаватель ВШЭ.