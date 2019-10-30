Москва, 30 октября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту реконструкции береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения «Ванино-Холмск» в морском порту Холмск (Сахалинская область). Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Росморпорта.

Vladimir Elistratov Посадка на паром «Сахалин-9» переправы Ванино—Холмск. 2016

После проведённой экспертизы ведомство подтвердило соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий и другим требования. Отмечается, что главной целью реконструкции станет увеличение грузооборота через Холмск.

Сегодня Росморпорт приступает к оформлению разрешений и подготовке конкурса для выбора подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Планируется, что реконструкция паромного комплекса в морском порту Холмск начнёт уже в 2020 году.

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