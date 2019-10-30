Москва, 30 октября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Решение Верховного суда РФ, запретившего использовать декларации по амнистии капиталов в качестве основания для уголовного преследования подавших их людей, в администрации президента РФ оценили положительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Читайте также: ВС России защитил декларантов по закону об амнистии капитала

«Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков отметил важность чётко прописанных в законе гарантий.

«Это, наверное, является краеугольным камнем», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 30 октября президиум Верховного суда РФ пояснил, что декларации, которые были поданы по закону об амнистии капиталов, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения уголовных дел или доказательствами по уголовному делу в отношении декларантов. Подобные сведения являются налоговой тайной, поэтому правоохранительные и следственные органы не имеют права доступа к таким материалам даже по решению суда.