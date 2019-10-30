Ярославль, 30 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по инциденту в детском саду № 236 Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Ярославской области.

Следственный комитет

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях появилось видео, где дети ходят ногами по лежащей на земле девочке и пинают ее.