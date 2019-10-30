Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В текущем году на ремонт дорог в Петербурге из бюджета было выделено 5,2 млрд рублей, на конец октября ремонтные работы выполнены на две трети. Об этом сообщил 30 октября начальник отдела ремонта дорог комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Николай Рыжов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт

На сегодняшний день в Петербурге отремонтирована 91 улица. Общая площадь, на которой были выполнены работы, составляет 1 917,5 тысяч кв. метров.

Ремонт завершен на Тихорецком проспекте — от Светлановского до Северного проспекта, на проспекте Большевиков — от улицы Коллонтай до Шуваловского проспекта, на шоссе Революции — от проспекта Металлистов до улицы Химиков, на 16−17 линии Васильевского острова, Народной улице и других адресах.

«Сейчас идут к завершению работы на 21 объекте, среди которых проспект Народного Ополчения, Выборгское шоссе, проспекты Энгельса, Непокоренных и улица Оптиков», — сказал спикер.

Также Рыжов принес горожанам и гостям города от лица комитета извинения за доставленные неудобства, связанные с многочисленными ремонтами дорог, начавшимися 27 апреля.

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