Москва, 30 октября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Необходимые для достижения мира в Донбассе этапы, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский, это не более чем «благие пожелания», однако они далеки от реальности. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике АлексейПушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

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При этом сенатор положительно оценил стремление Зеленского к миру на юго-востоке страны.

«Так называемые «условия» Зеленского для достижения мира в Донбассе — это сумма банальностей и благих пожеланий, далёких от реального положения дел на месте, — написал сенатор на своей странице в Twitter. — Хорошо, что Зеленский нацелен на мир».

При этом Пушков подчеркнул, что «вместо общих слов намного важнее узнать, что и как намерен делать Киев для достижения мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе заявил, что Украине требуется мир в Донбассе на её собственных условиях. Глава государства отметил, что приоритетом Украины в дипломатии является информационная и гуманитарная политика по отношению к Донбассу.