Минск, 30 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. «Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», — заявил 30 октябряАлександр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии.

Цитата из видео «Жириновский в Ираке» на YouTube Жириновский: «Мы будем мыть сапоги в Индийском океане!»

Общаясь с «президентским пулом», бессменный белорусский лидер рассказал о готовности ближневосточных стран инвестировать в экономику постсоветской республики и закупать в ней продукцию. В частности, сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко также поведал о предложении руководства ОАЭ инвестировать в сельское хозяйство Белоруссии и организовать закупки продукции. В сообщении пресс-службы не уточняется, о каких объёмах инвестиций идёт речь и какую именно продукцию собираются импортировать арабские государства.

«Они готовы у нас инвестировать, расширять свое присутствие. Надо это закреплять», — уверен белорусский лидер.

Он анонсировал свой визит на Ближний Восток. «Хотя бы три дня, мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив, — поведал Лукашенко. — Отпуск не получится. У президента нет заместителей».

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Белорусский лидер отметил специфику работы арабских государств по линии семейных связей и отметил, что в них задействован помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

«Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут», — сообщил лидер постсоветской республики.