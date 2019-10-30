Нью-Дели, 30 октября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Уже завтра, 31 октября, власти Индии должны официально разделить спорный штат Джамму и Кашмир на две федеральные территории, стремясь усилить контроль над неспокойным регионом, который уже почти три месяца находится под жёстким контролем безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

India Pakistan Border Wagha Граница Индии и Пакистана

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года правительство Индии под руководством Бхаратия джаната парти предложило разделить штат Джамму и Кашмир на два федеральных субъекта. Как уточнил министр внутренних дел Индии Амит Шах, после отмены статьи 370 Конституции здесь будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую.

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Напомним, в начале августа власти Индии приняли решение лишить мятежный штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало сильное возмущение среди представителей международного сообщества.