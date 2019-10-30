Черкесск, 30 октября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. На программу обеспечения устойчивого электроснабжения Северного Кавказа направлено в 2019 году около 2 млрд рублей. Большое внимание уделено в том числе надежному энергоснабжению в сезон пиковых зимних нагрузок объектов в горных районах, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Rosseti.ru Работник «Россети»

Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» провели ремонт на 30 высокогорных объектах электросетевого хозяйства, которые являются особенно стратегически важными. Среди них назвали девять высокогорных подстанций и питающих центров в Карачаево-Черкесии, в том числе «Ратан», «Лунная поляна», «Буково», «Архыз», «Теберда», «Карачаевск», «Горная», «Гоначхир».

Компания отчиталась также о готовности к зиме на самых высокогорных питающих центрах на поляне Нарзанов в Кабардино-Балкарии. Они расположены на высоте около 3 тыс. метров. Проведены ремонтные работы и в других субъектах СКФО, в которых имеются курортные объекты.

По словам генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова, горные территории и туркластер Северного Кавказа находятся на особом контроле у правительства РФ. С учетом этого, «энергетики уделяют повышенное внимание качественной работе электросетевых объектов, расположенных в горах».