Абхазия, 30 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. На данный момент в Абхазии собрано 12,5 тыс. тонн кукурузы. Сбор урожая будет продолжен. Об этом в интервью Sputnik сообщил начальник отдела агрономии государственного комитета по сельскому хозяйству Эдуард Барганджия.

Кукуруза

По словам Барганджия, в этом году урожай хороший, мраморный клоп нанес ущерб, но не такой серьезный, как в прошлые годы. При этом ранее рассчитывали, что урожай кукурузы достигнет 25 тыс. тонн, но такие прогнозы не оправдаются. Представитель комитета по сельскому хозяйству считает, что к уже собранному урожаю может добавиться две-три тысячи тонн.

Как отметил Барганджия, стало меньше людей, которые готовы производить кукурузу. Это связано с увеличением цен на горючее, удобрения. Оказывается, что с учетом всех расходов кукурузу выгоднее покупать на рынке.