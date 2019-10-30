Ярославль, 30 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Жители поселка Парково в Ярославле обратились с открытым письмом к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой провести проверку деятельности асфальтобетонного завода на берегу Волги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами жители.

Страница Анны Головиной в Facebook Асфальтобетонный завод в Ярославле

Завод установлен ООО «Профиль-плюс», директором которого является депутат муниципалитета Ярославля, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», многократный чемпион России по хоккею Илья Горохов. Жители жалуются, что завод по производству асфальта отравляет им жизнь.

С начала июля мы начали обращаться с жалобами в различные инстанции. Когда ветер дует в нашу сторону, стоит жуткий запах. На улицу выйти нельзя, закрываем окна. Некоторые жители перевезли детей в город. В последнее время они начали работать еще и по ночам. Работает установка очень громко, мешает спать, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель поселка Андрей Киселев.

По словам жителей, завод поставляет асфальтобетон для ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Люди зафиксировали, что асфальт с него возился в Тутаев. Снимать путь машин жителям Парково пришлось после того, как официальные органы ответили им, что установка размещена, но фактически не работает.

По экспертной оценке привлеченных нами юристов, завод установлен с грубейшими нарушениями действующей нормативно-правовой базы. Жители поселка неоднократно обращались за помощью в департамент охраны окружающей среды, межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Никаких мер до сих пор не принято, что на наш взгляд, не соответствует новой экологической модели развития региона, формируемой Вами, — пишут губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову авторы обращения.

Обращение к губернатору было принято на общем собрании Паркова от имени жителей 205 домов и отправлено в приемную губернатора. Его реакция пока неизвестна. Но департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области уже ответил, что никакой опасности для жителей завод не представляет.

«Асфальтосмесительная установка, расположенная в Заволжском районе города Ярославля и эксплуатируемая ООО «Профиль-Плюс» поставлена на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду и отнесена к 3 категории опасности (относятся объекты, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду). В отношении данной организации в настоящее время проводится проверка Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой. К соответствующей проверке привлечены специалисты департамента, а также лаборатория Филиала ЦЛАТИ по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». По итогам проверки будет проведена оценка соблюдения требований природоохранного законодательства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

В департаменте пояснили, что установка поставлена на учет месяц назад. Жители говорят, что это не так — она работала почти все лето, когда шел активный ремонт дорог. Правда, строить дороги в Ярославской области продолжают и сейчас, и установка продолжает работать. Удивлены люди и тому, что чиновники отнесли завод к третьему классу опасности.

Сам депутат, предприниматель и заслуженный хоккеист Илья Горохов отказался как-либо комментировать данную ситуацию. Поселок Парково в Ярославле считается элитным — там живут в том числе и представители различных ветвей власти. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.