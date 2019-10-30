В Ярославле жители поселка воюют с асфальтовым заводом депутата
Ярославль, 30 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Жители поселка Парково в Ярославле обратились с открытым письмом к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой провести проверку деятельности асфальтобетонного завода на берегу Волги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами жители.
Завод установлен ООО «Профиль-плюс», директором которого является депутат муниципалитета Ярославля, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», многократный чемпион России по хоккею Илья Горохов. Жители жалуются, что завод по производству асфальта отравляет им жизнь.
По словам жителей, завод поставляет асфальтобетон для ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Люди зафиксировали, что асфальт с него возился в Тутаев. Снимать путь машин жителям Парково пришлось после того, как официальные органы ответили им, что установка размещена, но фактически не работает.
Обращение к губернатору было принято на общем собрании Паркова от имени жителей 205 домов и отправлено в приемную губернатора. Его реакция пока неизвестна. Но департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области уже ответил, что никакой опасности для жителей завод не представляет.
В департаменте пояснили, что установка поставлена на учет месяц назад. Жители говорят, что это не так — она работала почти все лето, когда шел активный ремонт дорог. Правда, строить дороги в Ярославской области продолжают и сейчас, и установка продолжает работать. Удивлены люди и тому, что чиновники отнесли завод к третьему классу опасности.
Сам депутат, предприниматель и заслуженный хоккеист Илья Горохов отказался как-либо комментировать данную ситуацию. Поселок Парково в Ярославле считается элитным — там живут в том числе и представители различных ветвей власти. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.