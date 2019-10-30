Зеленский предложил «стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма»
Киев, 30 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум.
Международный опыт войн и военных конфликтов доказывает, что на пути успешного завершения войны нужно пройти три главных последовательных и неотъемлемых этапа: прекращение огня, примирение и безопасная реинтеграция территорий. Об этом30 октября в Мариуполе на «Форуме единства» заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также пообещал, что сегодня, впервые за пять лет, будут представлены составляющие «государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Украины есть три варианта политики в отношении отдельных регионов Донбасса — выполнение минских соглашений, ввод в регион «третьей силы» и заморозка конфликта. По его словам, в настоящее время Киев отрабатывает возможность урегулирования конфликта на основании минских соглашений.