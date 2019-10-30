Токио, 30 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota официально объявил все технические характеристики серийной модели спорткара GR Supra GT4. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Global.toyota GR Supra GT4

От базового варианта новинка будет отличаться обвесом, который включает в себя передний сплиттер и заднее антикрыло из композитных материалов. В результате модернизации спорткар стал легче дорожной версии на 164 кг. Теперь его вес составляет 1350 кг. Автопроизводители снабдили авто каркасом безопасности, гоночными креслами, специальным топливным баком, огнетушителем и системой быстрой заправки.

Кроме того, GR Supra GT4 оснащена 18-дюймовыми колёсными дисками, низкопрофильными спортивными шинами Pirelli, а также регулируемыми амортизаторами KW с каждой стороны. Тормоза у автомобиля — итальянской фирмы Brembo. В качестве дополнительной опции доступна камера заднего обзора, система кoнтрoля давления в шинах и датчики хода подвески.

В движение машину приводит 435-сильный 6-цилиндровый движок рабочим объёмом 3 л. Мотор сочетается с 7-скоростным спортивным «автоматом».

На европейском авторынке автомобиль появится в марте 2020 года. Его стоимость будет начинаться от 175 000 евро (около 12,4 млн рублей).

Ранее на автосалоне в Токио был представлен концепт летающей метлы под названием e-broom. Идея концепта была вдохновлена сказками, в которых сказочные персонажи перемещаются на таком транспортном средстве.

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