Toyota раскрыла характеристики серийной GR Supra GT4
Токио, 30 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota официально объявил все технические характеристики серийной модели спорткара GR Supra GT4. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
От базового варианта новинка будет отличаться обвесом, который включает в себя передний сплиттер и заднее антикрыло из композитных материалов. В результате модернизации спорткар стал легче дорожной версии на 164 кг. Теперь его вес составляет 1350 кг. Автопроизводители снабдили авто каркасом безопасности, гоночными креслами, специальным топливным баком, огнетушителем и системой быстрой заправки.
Кроме того, GR Supra GT4 оснащена 18-дюймовыми колёсными дисками, низкопрофильными спортивными шинами Pirelli, а также регулируемыми амортизаторами KW с каждой стороны. Тормоза у автомобиля — итальянской фирмы Brembo. В качестве дополнительной опции доступна камера заднего обзора, система кoнтрoля давления в шинах и датчики хода подвески.
В движение машину приводит 435-сильный 6-цилиндровый движок рабочим объёмом 3 л. Мотор сочетается с 7-скоростным спортивным «автоматом».
На европейском авторынке автомобиль появится в марте 2020 года. Его стоимость будет начинаться от 175 000 евро (около 12,4 млн рублей).
Ранее на автосалоне в Токио был представлен концепт летающей метлы под названием e-broom. Идея концепта была вдохновлена сказками, в которых сказочные персонажи перемещаются на таком транспортном средстве.
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